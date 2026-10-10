中共政治局委员、中央外办主任王毅在与法国总统外事顾问博纳对话时说，中欧贸易投资磋商机制第二次例会取得积极进展，期待法方为中欧互利合作发挥建设性作用。

据中国外交部官网消息，王毅星期六（10月10日）在山西大同与博纳举行第28次中法战略对话，就深化中法战略合作长时间深入沟通，达成广泛共识。双方还肯定了中欧贸易投资磋商机制取得的积极成果。

王毅说，中法战略对话是中国同西方大国建立的第一个高级别战略磋商机制，伴随中法关系成长，发挥了重要作用。当前国际形势变和乱的一面更加突出，中方愿同法方一道落实好两国元首达成的共识，保持战略沟通、增进战略互信，为中法、中欧关系行稳致远，为促进世界的和平、稳定和发展作出新的努力。

他表示，中法都是坚持独立自主和多边主义的大国，要继续加强在联合国框架下的沟通协调，携手构建更加公正合理的全球治理体系。

王毅也在对话中提到台湾议题，称台湾问题事关中国主权和领土完整，希望法方恪守一个中国政策承诺，维护好中法关系的政治基础。

对于刚结束的中欧贸易投资磋商机制第二次例会，王毅说，会议取得积极进展，表明双方作为全面战略伙伴，完全可以通过对话妥善处理经贸分歧，捍卫多边主义理念，维护自由贸易体系，推动中欧关系重回稳定健康发展势头。期待法方作为欧盟核心成员，继续为中欧互利合作发挥建设性作用。

王毅强调，信任是中欧关系的底色和基础，经贸分歧只是阶段性现象。双方应坚持伙伴定位和合作基调，将贸易问题置于中欧关系适当位置，促进“双赢”、避免“双输”，实现“向上平衡”而非“向下平衡”。

为期两天的中欧贸易谈判就出口管制、稀土问题等争议问题达成谅解；欧盟贸易委员谢夫乔维奇星期五（10月9日）宣布，中国将对出口欧盟的混合动力等汽车量减半，并对欧盟商品减免关税2.25亿欧元（3.23亿新元）。分析认为，在本轮谈判后，中欧爆发全面贸易战的可能性已微乎其微。

中方新闻稿引述博纳称，这次欧中贸易投资磋商是迈向积极方向的重要一步。欧洲的发展需要中国。欧方不愿同中方打贸易战，不寻求对华“脱钩”，愿作中方可信、可靠的伙伴，以平衡与合作定义欧中关系，以信任和契约精神实现共同发展。