中美洲国家巴拿马星期五发生7.7级强烈地震，导致至少27人受伤。中国外交部通报，暂无中国公民在地震中伤亡。

中国外交部发言人星期六（10月10日）在官网就巴拿马发生强震答记者问时说，中方向巴拿马政府和灾区人民致以慰问。截至目前，暂无中国公民在地震中伤亡报告。

发言人称，中国外交部和驻巴拿马使馆将继续密切关注相关情况，及时向有需要的中国公民提供必要协助，并提醒在巴中国公民注意防范地震次生灾害。

据美国地质调查局（USGS）地震信息网消息，地震发生在当地时间星期五（10月9日）中午12时56分（新加坡时间周六凌晨1时56分），震中位于巴拿马埃雷拉省（Herrera），距离首都巴拿马城西南约200公里，震源深度仅12.6公里。USGS初测震级为8.0级，随后下修至7.7级。

这场地震造成全国多地建筑物与道路受损，还一度引发海啸预警。这是巴拿马70多年来的最强地震。虽然首都国际机场一度关闭、部分省份电力中断，但巴拿马运河等关键基础设施运作正常。