在去年首次试射失败后，台湾民营火箭公司晋陞太空计划于2028年再次在北海道发射火箭。

据日本放送协会（NHK）星期六（10月10日）报道，台湾晋陞太空股份有限公司（TiSPACE）一名高管受访时说，集团旗下日本子公司计划于2028年左右，在北海道大树町的民营火箭发射场“北海道航天港”发射目前正在研发的一款火箭。

据介绍，晋陞太空正在研发的一款两级火箭，比去年7月发射的全长12米火箭更大。公司目前正在研发该火箭的系统。

晋陞太空高管称，选择北海道航天港作为火箭发射场，是因为台湾与日本距离很近，双方保持着良好关系。

他表示，北海道航天港拥有最新的基础设施，并计划进一步扩建，非常适合进行验证和测试。对海外公司来说，成本和是否容易通过审批是进行试射的重要考量因素。

延伸阅读 台制火箭在日本北海道首次试射失败

去年7月，晋陞太空集团旗下日本子公司jtSPACE在北海道大树町的宇宙港发射一枚全长12米、重1.4吨、采用混合燃料推进的“VP01”两节式火箭，目标是抵达地球表面上方100公里的外太空。

不过，火箭在升空不到一分钟即偏离正常轨道，随后坠落。晋陞太空未能成为首个在日本本土成功发射火箭的外资企业。