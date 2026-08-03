中共中央政治局9月21日召开会议，正式确定二十届五中全会会期，并研究“持之以恒推进全面从严治党重大问题”。会议听取《中共中央关于持之以恒推进全面从严治党若干重大问题的决定》稿在党内外一定范围征求意见的情况报告，决定修改后提交五中全会审议。

会议指出，《决定》稿总结了“新时代全面从严治党的成就和经验”，分析了“当前和今后一段时期党的建设面临的形势任务，对持之以恒推进全面从严治党作出战略部署”。

换言之，官方已经明确10月26日至29日召开的五中全会议程，至少包括两项，即政治局向中央委员会报告工作，以及审议全面从严治党相关决定。不过，官方尚未公布全会是否增补政治局或中央军委成员，也没有公布中央委员、候补中央委员递补名单，相关人事调整仍须等全会公报揭晓。