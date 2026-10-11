中国国家发改委主任郑栅洁说，广大民营企业要从长期大势看当前形势，更好融入国家发展大局。

据中新社报道，郑栅洁星期六（10月10日）主持召开民营企业座谈会时表示，四季度将加大逆周期调节力度，加强宏观政策取向一致性评估，强化存量政策和增量政策协同发力。

此次座谈会围绕准确把握三季度经济形势、积极应对国际供需情况变化听取意见建议。来自石油化工、天然气供应、农业机械、人工智能应用等领域的盛虹控股、东明石化、新奥集团、吉峰三农、晶泰科技等企业负责人参会。

郑栅洁表示，前三季度中国经济顶压前行、动能向新、结构向优，展现出强大韧性和活力。当前，外部冲击对经济运行的影响仍在持续，国内新旧动能转换加快推进，广大民营企业要从长期大势看当前形势，既要科学应对国际供需变化带来的现实压力，也要牢牢把握中国经济基本面稳固带来的长期机遇，进一步坚定信心，更好融入国家发展大局。

四季度是全年收官之季。在加大逆周期调节力度的同时，郑栅洁说，国家发改委将推动“十五五”规划、“六张网”（水网、新型电网、算力网、新一代通信网、城市地下管网、物流网）建设实施方案等明确的重大工程项目尽早开工建设，激发释放内需潜力；推动科技创新与产业创新深度融合，进一步提升产业链供应链韧性，提高能源资源安全保障水平，夯实国家粮食安全根基；及时谋划更多带动性强的政策工具、工作抓手，推动经济持续向新向优向好发展，努力完成全年目标任务。