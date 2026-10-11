中国和欧盟就混合动力汽车贸易达成谅解后，欧盟据报计划采取保障措施，将从中国进口的混动汽车数量削减一半，最快今年12月实施。

彭博社星期六（10月10日）引述知情人士报道，欧盟贸易主管谢夫乔维奇（Maros Sefcovic）已向欧洲官员通报有关计划。尽管限制进口的具体机制仍须在下周与欧盟领导人讨论，但欧盟很可能采取保障措施。

知情人士透露，有关措施预计将使中国混动汽车的年进口量，从今年预估的约80万辆降至40万辆。如果获得批准，最快可在12月实施。

保障措施通常采取关税配额形式，即对超过一定配额的进口商品征收关税，以限制进口量。这种做法旨在符合世界贸易组织（WTO）规则，而中欧双方均强调，相关措施必须遵守世贸规则。

欧盟委员会发言人拒绝就有关计划置评。

谢夫乔维奇上星期四和星期五（8日和9日）在北京与中国商务部长王文涛举行会谈。双方随后发表联合声明，称中欧已就混动汽车贸易达成谅解，并将继续推进电动汽车反补贴案的企业价格承诺和复审相关程序。

谢夫乔维奇星期五向记者说，双方达成的安排将涵盖未来四年，预计可使中国输欧的普通混合动力汽车和插电式混合动力汽车数量累计减少数百万辆，但中欧均未公布具体实施方式。

谢夫乔维奇定于星期天（11日）向欧盟成员国大使汇报磋商结果。欧盟领导人则将在下星期四和星期五（15日和16日）于布鲁塞尔举行会议，讨论下一步行动。

中国混动汽车近年来在欧洲销量迅速增长，部分原因是这类汽车未被纳入欧盟2024年对中国制造的纯电动汽车加征反补贴税的范围。今年8月，中国制造的汽车已占欧洲混动汽车销量约四分之一。

彭博社此前报道，欧盟计划以混动汽车作为试点，如果限制措施奏效，未来可能推广至其他存在贸易失衡问题的行业。

欧盟对中国贸易逆差持续扩大感到忧虑，去年对华贸易逆差达到3600亿欧元（约5160亿新元），平均每天超过10亿欧元。欧盟担心，中国大量出口获得补贴的低价商品，正持续冲击欧洲本土产业。

谢夫乔维奇星期五说，贸易逆差已成为所有欧盟成员国共同面对的重大挑战，当前局面难以持续，必须找到可信的途径，推动双边贸易重新趋于平衡。

在本周中欧磋商前，法国和德国也呼吁欧盟扩大经济反制权限，甚至考虑与发动贸易战的国家或其他行为方切断贸易关系。两国同时主张调查受补贴支持的进口商品是否损害欧洲化工和塑料等产业，为进一步加征关税铺路。

有关提议被视为向北京施压，也显示过去反对采取强硬贸易措施的德国，正逐步转变立场。

谢夫乔维奇强调，他此次访华的明确目的，就是推动中欧贸易关系重新实现平衡。