沙特阿拉伯首都利雅得机场遇袭，造成至少12人死亡，309人受伤，死伤者包括多国公民。中国驻沙特大使馆称，目前尚无中国公民伤亡报告。

中国驻沙特大使馆微信公号星期天（10月11日）消息，除利雅得机场外，沙特官方报告达曼机场等地也于星期六（10日）夜间遇袭。利雅得哈立德国王国际机场仍暂停运营，全国多地机场出现大面积异常。

中国驻沙特使领馆再次提醒在沙中资机构和中国公民牢固树立风险防范意识，减少非必要外出，保持冷静，确保人身安全。拟赴沙特转机的中国公民慎重考虑当前沙航空状况。

使馆也提醒中国公民严格遵守当地法律法规，切勿拍摄、发布或传播任何与沙特政府机关和军事单位、外国使领馆、军事活动或遭受袭击等相关照片和视频。

据早前报道，利雅得机场遇袭事件12名死者中有四名沙特公民，以及两名孟加拉国人，其余六人分别来自美国、埃及、约旦、叙利亚、巴勒斯坦和苏丹。

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路透社报道，伊朗支持的胡塞武装星期六宣布对这次袭击负责，这标志着针对沙特阿拉伯的行动显著升级。