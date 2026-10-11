英国大英博物馆两件清朝康熙年间的中国瓷器在展出期间意外摔碎，目前已送往修复。事故原因尚未查明，事件在中国网络引发关注，再次掀起有关海外中国文物保护及返还的讨论。

综合香港《南华早报》和《环球时报》英文版报道，大英博物馆星期五（10月9日）证实，事故发生在本月4日，一个瓷碗从展架顶层掉落，砸中摆放在底层的一个小瓷盒，导致两件文物受损。

馆方说，两件文物均已交由专业团队进行全面修复。初步检查发现，展架及固定装置没有故障迹象，事故原因仍在调查中。大英博物馆官网目前显示，这两件文物“未展出”。

英国GB News引述博物馆消息人士报道，闭路电视画面显示，瓷碗掉落时展厅内没有任何人。调查人员已排除施工震动导致事故的可能性，事发时博物馆内并无施工。展架及固定装置也没有发现损坏迹象。

社交媒体流传的照片显示，一个四层展示柜底部散落着瓷器碎片。受损文物均属于大英博物馆收藏的戴维德爵士中国艺术基金会藏品，产自中国江西景德镇，年代可追溯至清朝康熙年间（1662年至1722年）。

其中，编号B629的青花瓷碗直径21.6厘米、高8厘米，原本摆放在展示柜顶层，碗身绘有仕女赏画、弹琴和下棋等图案。另一件编号634的文物则是直径6.6厘米的圆形瓷盒，盒盖绘有佛手柑、桃枝和山茶花等图案。

事故发生后，陈列两件文物的第95展厅一度关闭，并在工作人员清理碎片后于隔天重新开放。原本摆放瓷碗的位置现已换上一张说明卡，注明这件瓷器正在“修复”中。

第95展厅收藏近1700件中国瓷器，涵盖公元3世纪至20世纪的作品。

事件在中国社交媒体引发讨论，不少网民质疑大英博物馆未能妥善保管珍贵文物，并再次呼吁馆方归还中国文物。

在伦敦担任中文导游的潘金玉向《环球时报》说，掉落的瓷碗原本倒扣在支架上，可能是为了向参观者展示碗底。他根据事故后的照片判断，固定装置似乎不够牢固。