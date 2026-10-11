台湾知名主持人蔡康永现身沈伯洋竞选总部成立大会一事持续在两岸发酵，中国官媒《人民日报》海外版旗下新媒体“侠客岛”点名批评蔡康永的“两面人”行为，并重申大是大非面前不容骑墙，要想在大陆市场立足，就必须坚定向台独分子说不。

“侠客岛”星期五（10月9日）在微信公号发文，称蔡康永在沈伯洋竞总成立大会上，坐在贵宾区第一排观众席，手持加油棒挥动应援，引发大陆网民强烈批评和坚决抵制。

文章称，大陆网民的怒火其来有自、理所当然，因为沈伯洋并非普通的台湾选举参选人，而是“台独顽固分子”，他被重庆公安局涉分裂国家罪立案侦查，其创办的黑熊学院长期培育“暴力台独分子”，煽动分裂国家。

文章认为，蔡康永跑到这种人的竞选总部挥棒应援，若说他不知道自己去了什么场合、会导致怎样的后果，相信没人会买账。即便蔡康永没有上台发言、未公开宣布支持沈伯洋，但种种画面足以证明，他不是自称的“来见识一下”，而是实打实地给“台独顽固分子”站台。

文章批评，蔡康永事发后至今未未认错、未和台独分子划清界限。像他这样一边赚着大陆红利、一边给“台独”分子站台撑腰的“两面人”行为，必须承受应有的后果和代价。

蔡康永事件曝出后，不少陆企及大陆平台对其进行切割。文章说，此事给台湾公众人物提了个醒：人设可以包装，大义不容投机。在大陆市场，涉及国家主权的问题没有灰色地带。

文章明确，要想在大陆市场立足，台湾艺人就必须在此问题上明确表态，绝不能模棱两可、含糊其词。“过不了立场这一关，老百姓不买账，平台、资本更不敢用。”

文章赞赏同一时间在北京天安门广场手举五星红旗的台湾艺人吴奇隆，称他是蔡康永事件最好的对照。“这再次说明，台湾艺人在大陆市场能走多远，不取决于圆滑的话术，而取决于能否把‘中国人’三个字放在个人名利之前，把民族大义深深刻进骨血、烙在心底。”