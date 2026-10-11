中国和巴基斯坦将于本月中下旬，在中国新疆举行首次陆军联合训练，重点演练高海拔地区联合反恐行动。军事专家认为，两国反恐合作正进一步深化，未来不排除开展联合跨境反恐行动。

据中国国防部官网消息，国防部新闻发言人陈曦星期六（10月10日）宣布，中巴两国陆军将在新疆库尔勒地区举行“喀喇昆仑—2026”联合训练，以高海拔地区联合反恐清剿行动为课题。

训练内容包括无人机操作、运动搜索目标射击、远距离狙击等技能互训，并开展联合指挥和实兵行动演练。

陈曦说，这是两国首次陆军联合训练，有助于双方深化交流合作，提升共同应对恐怖主义威胁能力。

香港《明报》星期天（11日）报道，中巴过去曾举行“勇士”系列联合反恐演习，但主要由特种作战部队或边防部队参与。有评论认为，这次训练标志着两军合作从特战分队进一步拓展至陆军建制部队。

巴基斯坦近年来频繁发生恐怖袭击，中国在当地的人员和投资项目也多次成为袭击目标。2024年3月，五名中国工程师在巴基斯坦西北部遇袭身亡；同年10月，一支载有中资企业人员的车队在卡拉奇国际机场附近遭袭，造成两名中国公民死亡。

中国军事专家宋忠平接受《明报》访问时说，中巴长期以来都有联合打击跨境恐怖组织和恐怖分子的训练需求。这次在中国境内举行训练，将通过无人机等装备加强反恐演练，进一步提升巴基斯坦军方的反恐能力。

宋忠平认为，在新疆库尔勒举行训练，有助于模拟高原环境下的反恐行动。鉴于恐怖主义威胁持续存在，未来不排除中巴进一步开展联合反恐，甚至跨境反恐行动。

近年来，中巴持续深化军事合作。香港《南华早报》9月报道，巴基斯坦空军公布的视频显示，该国已装备中国制造的红旗-17AE（HQ-17AE）近程防空导弹系统，进一步凸显两国密切的防务合作关系。