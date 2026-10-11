中共浙江省委宣传部发文批评，部分大型互联网平台为追求商业利益，利用算法操纵流量分配，甚至通过选择性审核、限流和封禁账号等方式影响公共舆论，呼吁加强对平台“流量权力”的监管。

浙江省委宣传部旗下账号“浙江宣传”星期四（10月8日）发表题为《“流量权力”不得任性》的文章指出，随着互联网平台崛起，流量已从衡量内容受欢迎程度的数据指标，演变为能够干预公共讨论的支配性力量，对网络舆论、社会情绪、价值导向乃至社会秩序等都会产生影响。

文章强调，公域流量是一种“准公共权力”，需要受到有效规范和制约。

文章指出，部分平台通过预设流量规则诱导创作者制造热点、买热搜和竞价排名。有些热门话题之所以长期占据热搜榜，是因为背后存在从话题设计到炒作推广的一条分工协作的产业链。

同时，一些平台存在“选择性审核”问题，对契合自身利益诉求的账号采取宽容态度，对不符合平台偏好的账号动辄限流封禁，甚至对头部账号发布的不良内容“睁一只眼闭一只眼”，对普通创作者则严加审核。

文章还批评，部分平台大量推送无价值、纯消遣内容，那些关乎社会公平、民生利益的社会议题，却被挤压。久而久之，公众对社会现实的感知能力减弱，对公共事务的关注度和参与度也随之下降。

文章说，平台既是规则的制定者，同时又是执行者和裁决者，其社会影响与责任约束不相匹配，是导致“流量权力”任性的根本原因。

对此，文章呼吁监管部门进一步厘清平台权力边界，一旦发现恶意限流可认定为“流量权力”滥用；对于封号、永久禁言等严厉措施，算法判定外还应实行人工审核；对于平台利用“流量权力”收取不合理费用等行为，也应从严查处。

文章还呼吁平台主动公开核心算法规则，包括审核标准、推送逻辑、奖惩机制等，并引入第三方机构评估，加强社会监督，避免平台滥用流量分配权力。

去年9月，中国网信办曾因微博、小红书和快手等平台未能履行网络信息内容管理主体责任，对它们采取监管措施，涉及热搜榜过度炒作明星八卦和琐碎话题等问题。

网信办主任庄荣文今年8月披露，自2021年以来，中国已开展超过60轮“清朗”专项整治行动。