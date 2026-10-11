中国多地11月将迎来首个中小学秋假，有分析认为，这预计将掀起一波秋季出游小高峰，推动消费升温。

中国国政府鼓励各地中小学放春秋假，目前已有15个省份推行该制度。 第一财经报道，近日，广东深圳、福建泉州、山西运城及湖南岳阳等多地教育部门相继宣布秋假安排。

2025年秋季已全省推行中小学春秋假制度的四川和浙江两省，今年多个地市安排的秋假时间也都在11月。总体来看，11月将迎来秋假出行的小高峰。

广东省体改研究会执行会长彭澎分析，在国庆假期到元旦之间，时间较长，放秋假有利于旅游市场的发展。学生的数量相当庞大，再联动到家庭，出游人数是一个较为庞大的数据，为旅游市场发展带来新的元素和动力。

报道称，今年以来，中小学春秋假制度的推广，填补了淡季客流缺口，形成了积极的带动效果，为旅游市场带来增量。

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为配合学生放假，今年3月以来，云南、浙江、贵州等多出台相关措施，推动家长带薪休假制度落地。彭澎分析，春秋假可以与家长的带薪休假联动起来，可能会安排外出旅游等，进而拉动消费。各地的春秋假时间可以适当错开，也有利于错峰出行。