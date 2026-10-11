中国湖北一名男子因沉迷盗墓小说，自学盗墓技术，并伙同他人盗掘两座东周时期古墓，盗走23件文物，其中22件为三级或以上文物，最终被法院判处12年监禁。

中国最高人民法院和国家文物局星期六（10月10日）联合发布六起依法惩治文物犯罪典型案例，其中包括这起发生在湖北省的盗墓案。

法院文件显示，被告人余某才因痴迷盗墓小说，效仿书中情节自学盗墓技术，并购买相关工具。

2023年9月下旬及11月初，余某才两次与他人商议盗掘古墓，并携带工具前往湖北省枣阳市兴隆镇和吴店镇的村庄，单独或伙同他人寻找古墓位置，盗走刻有铭文的铜戈、玉饰、铜壶和铜鼎等23件文物。

经鉴定，两座被盗古墓均属于东周时期，位于湖北省级文物保护单位郭家庙墓群的保护范围内，具有重要历史、艺术和科学价值。23件被盗文物均属于春秋时期，其中22件被鉴定为三级或以上文物。

湖北省襄阳市樊城区人民法院认定，余某才构成盗掘古墓葬罪，并且是共同犯罪中的主犯。考虑到他归案后如实供述犯罪事实，并自愿认罪认罚，法院依法从轻处罚，于今年3月9日判处他有期徒刑12年，并处罚金。

判决后无人提出上诉或抗诉，目前已生效。

最高法指出，盗墓小说属于文学创作，相关情节经过大量夸张和幻想加工，与合法考古活动有本质区别，公众不应将盗墓小说当作实施犯罪的“教科书”。