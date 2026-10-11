台湾立法院长韩国瑜在双十大会发表演讲时，脱稿批评行政院长不副署立法院通过的法案，并呼吁总统赖清德化解行政与立法两院对立，避免台湾民主被国际社会视为“假民主、真独裁”。总统府人士随后反击，指韩国瑜利用双十场合攻击元首，言行失态、贻笑国际。

综合台湾《联合报》和风传媒报道，身兼双十筹备委员会主委的韩国瑜星期六（10月10日）在双十大会致词。演讲前半部，韩国瑜细数台湾取得的经济成果，但后半部与双十筹备委员会发布的红框定稿版完全不同。

韩国瑜脱稿许下台湾安全、人民有钱和民主万岁三个愿望，直言台湾内部在认同上存在严重分歧，“有人希望把台湾变成美国第51州，有人希望把台湾变成日本第五大岛，也有人希望把台湾变成中国第31个省”。

韩国瑜还将矛头指向执政当局，直指台湾民主已出现裂痕，去年针对在野党立委的大罢免是“政治猎杀”，今年则出现行政院长不副署立法院三读通过法案的争议，可能成为未来宪法教学的负面教材。

他指出，赖清德如果无法化解行政与立法两院的对立，未来声誉恐受到重大损害，也可能让国际社会质疑台湾民主。

韩国瑜强调，台湾民主绝不能被全世界认为是“假民主、真独裁”，并呼吁赖清德及行政院长卓荣泰坐下来协商，通过妥协化解政治冲突。

对此，总统府人士批评，韩国瑜身为立法院长及双十筹委会主委，却在象征台湾团结的双十大会上，以扭曲、不正确的信息攻击总统，言行失态，也失去立法院长应有的格局。

府方人士指出，台湾邀请多名友邦元首、使节及贵宾出席双十大会，韩国瑜却在这样的场合发表政治攻击言论，不仅贻笑国际，也让台湾方面对与会外宾感到抱歉。

行政院发言人李慧芝则表示，台湾宪法第37条规定，总统公布法律及发布命令，须经行政院长副署。行政院依法行使副署权，也肩负维护宪政秩序的责任。

她强调，行政与立法两院都是宪政机关，应尊重彼此职权，共同维护宪政秩序，不应为了政治攻防而污名化宪政机制。

卓荣泰在双十大会结束后被媒体追问，是否对韩国瑜的批评感到委屈，仅回应：“今天是国庆大会，大家都很高兴”，未进一步评论。