中国新能源汽车加速推陈出新之际，中国汽车工业协会呼吁车企严守安全底线，规范创新设计，摒弃重形式、轻安全的非理性创新模式，将安全评估前置到产品创新全流程。

中汽协会微信公号星期天（10月11日）消息，中国工信部等部门10月10日研究起草了《关于进一步加强汽车产品创新设计和研发测试验证有关管理工作的通知（征求意见稿）》，聚焦整治不合理创新设计、健全研发测试验证管理体系，通过提高汽车产品准入管理要求，压实企业产品安全主体责任。

协会对此举措坚决支持，并面向全行业发出倡议，全面提升中国汽车产品安全水平。

中汽协称，中国汽车产业电动化、智能化转型提速，产品创新迭代速度持续加快，各类新技术、新功能广泛应用。与此同时，部分片面追求创新噱头、忽视安全底线的不合理设计，以及研发测试验证不充分等问题，给产品安全、市场口碑和产业高质量发展带来隐患。

协会指出，本次政策的制定出台，旨在引导行业树立安全为先、理性创新的发展理念，推动将安全评估、可靠性验证、环境适应性测试贯穿产品设计研发全过程，从源头防范化解产品安全风险，是统筹汽车产业创新发展与安全治理的重要举措。

协会呼吁全行业企业深刻落实政策导向，完善研发测试验证体系，强化车辆综合可靠性、复杂环境适应性等全场景试验验证，补齐研发验证短板；并以充分的测试验证保障产品安全可靠，实现技术创新与安全管控协同发展。