对于人民币汇率问题，中国官媒《经济日报》发表评论称，不搞竞争性货币贬值，中国有底气。

《经济日报》星期天（10月11日）发表署名“金观平”的评论文章。

文章称，中国人民银行近日发布关于人民币汇率的政策立场，明确“中国没有必要，也无意通过汇率贬值获取贸易竞争优势，从不搞竞争性货币贬值”。这一表态立足中国经济与贸易发展的客观实际，有力回应了国际社会的不实论调，也彰显了大国经济体的政策定力与责任担当。

文章称，贸易竞争优势的根基在于产业竞争力，而非汇率工具。中国对外贸易的发展壮大，从根本上源于40多年改革开放积累的坚实基础：超大规模的市场、完备的产业链和基础设施体系、丰富且高素质的劳动力资源、持续提升的研发创新能力。

文章称，不搞竞争性货币贬值，是中国一以贯之的政策原则，也符合汇率运行的客观规律。

延伸阅读 中国央行称没必要也无意通过汇率贬值获取贸易竞争优势

文章最后写道，当前，全球经济增长动能疲弱，单边主义和保护主义抬头，将汇率问题政治化、工具化的做法无助于解决问题。推动全球贸易平衡需要逆差国和顺差国共同行动。“十五五”期间，中国将继续坚持汇率市场化改革方向，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定，以自身高质量发展为全球经济复苏注入持久动力。

围绕人民币汇率的国际讨论近期升温，中国央行星期四（10月8日）在官网发长文，称中国贸易发展根源于产业国际竞争力的提升，中国没有必要，也无意通过汇率贬值获取贸易竞争优势，从不搞竞争性货币贬值。