中国官媒披露，驻守中国东南地区的解放军火箭军某部，在节日期间展开东风-26导弹紧急战备演练，模拟敌方侦察卫星过境、装备遭袭及人员伤亡等突发情况，检验部队的应急作战能力。

据央视新闻星期天（10月11日）报道，这场演练事先没有预告，也没有预设方案。战备警报响起后，官兵迅速集结人员和装备，并分成多个梯队，在夜间展开长距离机动。

演练期间，部队接获上级通报，称10分钟后将有敌方雷达卫星经过作战区域。指挥员随即下令组织隐蔽，官兵迅速架设伪装设施，并展开装备，应对模拟侦察威胁。

随后，部队又模拟装备遭敌方袭击、一名操作人员阵亡的情况。部队随即启动应急机制，由替补人员迅速接替岗位，与其他官兵协同完成演练任务。

央视公布的演练视频还出现“多域砺剑、捍卫统一”字样。

央视报道指出，参与演练的部队装备一整套东风导弹体系，但没有披露具体驻地、演练日期及地点，也未提及是否进行实弹发射，仅披露演练在节日期间进行。

东风-26是中国自主研制的中远程弹道导弹，兼具常规和核打击能力，射程约4000公里，可覆盖美国位于关岛的军事基地，因此被外界称为“关岛杀手”。其反舰型号也被称为“航母杀手”。

东风-26于2015年首次公开亮相，并在随后数年逐步列装解放军火箭军，是中国远程常规打击及核威慑能力的重要组成部分。