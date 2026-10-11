中国大陆国防部批评台湾总统赖清德在双十讲话中渲染大陆军事威胁、煽动两岸对立对抗，并强调解放军在台湾周边常态化开展演训活动，是为了震慑“台独”和外部势力干涉，“天经地义、无可厚非”。

据中国国防部星期天（10月11日）发布的消息，国防部新闻发言人陈曦就赖清德双十讲话回应记者提问时说，世界上只有一个中国，台湾是中国的一部分，这才是真正的台海现状。

陈曦批评，赖清德顽固坚持“台独”立场，渲染大陆军事威胁，煽动两岸对立对抗，企图“以武谋独”“倚外谋独”，再次暴露其“台湾之祸”“和平之灾”的本质。

他指民进党政府近年来推动“全民皆兵”“全台战场”，将台湾民众绑上“台独”战车，破坏台海稳定、牺牲台湾未来。

陈曦强调，解放军在台湾周边常态化开展演训活动，是为了震慑“台独”及外部势力干涉，维护台湾民众的安全福祉。他并称，“台独”与台海和平水火不容，希望台湾民众共同反对“台独”及外部势力干涉。

赖清德星期六（10日）发表双十演说时，批评中国大陆持续以军事及灰色地带行动施压，企图改变台海现状。他强调，台湾将持续推动国防改革、强化不对称战力，并提升全社会防卫韧性。

赖清德说：“我们增加国防投资，不是为了挑衅，而是为了吓阻战争；我们强化自我防卫，不是放弃对话，而是确保对话能在对等、尊严的基础上进行。”

中国大陆国台办发言人张晗星期六（10日）已率先回应，批评赖清德的讲话“罔顾事实、颠倒是非”，并重申北京将坚持一个中国原则和“九二共识”，坚决打击“台独”分裂势力，反对外部势力干涉。