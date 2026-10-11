针对尊界汽车卷入制动测试争议，中国官媒评论称，汽车的刹车踏板绝不应该在驾驶中出现断裂。官媒并呼吁汽车行业对“速成车”说不，强调安全才是中国汽车越跑越稳的底气所在。

中国科技巨头华为与江淮汽车联合打造的超豪华新能源汽车“尊界V800”，卷入刹车踏板支架断裂的争议。《人民日报》客户端星期天（10月11日）发文称，舆论对此事关注的焦点就是汽车尤其是速成新能源车的安全问题。

文章明确；“尽管事件有待权威的调查结论，但有一点毋庸置疑：一辆汽车的刹车踏板，绝不应该在驾驶中出现‘断裂’！”

文章提到，中国工信部等四部门星期六（10日）就汽车产品研发测试验证技术要求征求意见，围绕虚拟操纵件、门把手、新型人机交互系统、大角度座椅等方面提出具体测试验证要求。业内普遍认为，四部门发布的新规是对速成车说不。

文章形容，速成车即那些为了抢占市场份额，过度压缩研发周期，删减实车验证流程而推出的车型。速成车以“快”抢占市场，却在“缺”上埋下隐患，背后暴露的是流程缺位、验证缩水。

文章以一家未具名的新能源车企为例，指出其新车门把手测试总计1万次，其中仅2000次为实物测试，其余8000次均通过仿真完成。文章还称，有车企的实物测试占比仅为20%，其余80%依赖仿真测试。

文章指出，这类投机取巧最终在由消费者买单。

中国汽车市场竞争激烈，一些车企不卷质量卷速度。文章认为，这最终被证明：此路不通。追求上新速度的速成车无法在市场竞争中行得远、跑得稳。

对于个别企业存在片面追求降低成本、忽视产品质量要求的问题，对于将未经充分测试验证的技术或设计上车应用，带来产品质量安全隐患的问题，中国监管部门星期六祭出重拳，就是从汽车产品创新设计验证测试源头予以纠偏。

文章强调，保障安全是中国汽车最重要的功能。对于消费者而言，车辆可以不具备顶尖的加速性能或智能配置，但绝不能在关键时刻，在最基础的安全问题上“掉链子”。

文章在结尾处提醒，中国新能源产业近年来实现了跨越式发展，来之不易的产业生态、社会信任、消费者口碑，需要产业各方共同维护。“创新的脚步不会因为精益求精而变慢，安全才是中国汽车越跑越稳的底气所在。”