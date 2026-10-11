中国苹果供应商立讯精密及旗下子公司因涉嫌侵犯美国企业的专利，被美国国际贸易委员会（ITC）列入调查名单。立讯精密回应称，涉案产品尚未进入量产阶段，预计不会对公司经营及业绩造成重大不利影响。

据立讯精密星期六（10月10日）晚间发布的公告，美国国际贸易委员会星期五（9日）应美国企业Vicor Corporation提出的专利侵权指控，正式启动“337调查”，立讯精密及其控股子公司东莞立讯技术股份有限公司均被列为调查对象。

此次调查涉及垂直供电系统（VPD）、相关组件及包含上述产品的计算系统，主要应用于数据中心电源模块与处理器的集成供电方案。

根据美国国际贸易委员会公布的名单，其他被调查企业还包括台达电子、英飞凌、鸿海及广达等国际电子制造商和服务器供应链企业。

立讯精密指出，调查目前仍处于立案初期，美国国际贸易委员会尚未对侵权指控作出实质认定。涉案产品仍处于客户验证阶段，尚未进入量产，因此预计不会对公司现阶段生产经营及当期业绩造成重大不利影响。

公司表示，已启动对涉案专利及相关产品的研究，并组织技术、法律和业务团队制定应对方案。公司将积极应诉，推进专利技术分析、产品方案评估及必要的技术优化，同时加强与客户和供应链伙伴的沟通。

美国“337调查”主要针对进口商品涉及的知识产权侵权等不公平贸易行为。若最终认定侵权成立，美国国际贸易委员会可发布排除令或禁止令，限制相关产品进入美国市场或在美国销售。

立讯精密今年8月曾披露，公司正围绕铜连接、光连接、电源和热管理四大领域布局人工智能（AI）算力基础设施业务，并与主要客户合作开发近芯供电、近芯散热等技术。

立讯精密强调，此次调查结果仍存在不确定性，公司将持续评估对经营的潜在影响，并及时履行信息披露义务。