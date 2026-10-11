中国股市近期持续承压之际，中国证监会主席吴清召开座谈会，听取上市公司及证券基金机构专家对资本市场的意见。与会专家建议进一步引入长期资金，并研究储备更多政策工具，以支持股市平稳发展。

据中国证监会星期六（10月10日）发布的消息，吴清当天在北京与部分上市公司负责人及证券基金机构专家举行座谈会，就当前资本市场运行情况和金融形势听取意见。

与会代表普遍认为，中国宏观经济稳中向好，产业结构转型持续深化，资本市场运行总体稳健。尽管仍面临风险挑战，但资本市场高质量发展的整体趋势不会改变。

针对如何促进股市稳定发展，与会专家提出多项建议，包括完善市场稳定机制，进一步拓宽中长期资金来源、投资渠道和入市方式，发展壮大耐心资本。

专家也建议推动有条件的上市公司增加分红及股票回购，完善投资者回报机制，同时优化企业发行上市制度，加强市场交易监管及跨境风险监测，并研究储备更多增量政策工具。

吴清表示，上市公司和证券基金机构是资本市场的重要主体，希望各方积极建言献策，共同建设好资本市场，更好回报广大投资者。

这场座谈会召开之际，中国股市近期持续走弱。路透社报道，受科技股抛售潮拖累，沪深300指数星期五（9日）盘中跌至一年多以来最低水平。以科技股为主的科创50指数，较7月高峰已下跌超过三分之一。

中国证监会星期五也公布新规草案，拟将股票型基金等权益类基金的成立门槛，从2亿元人民币（约3800万新元）降至5000万元，以吸引更多长期资金入市。

路透社指出，中国股市星期五盘中一度大幅下跌，但午后跌幅收窄，部分被视为国家队投资工具的交易所交易基金（ETF）成交量激增，引发市场猜测官方可能出手干预。

前海开源基金首席经济学家杨德龙认为，证监会此次召开座谈会，无疑向股市释放积极信号。