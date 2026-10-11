美国科技巨头苹果公司前首席执行官库克卸任后首次访问中国，星期六（10月10日）现身广州，参观使用iPhone 18 Pro拍摄的咏春拳短片制作现场。

现任苹果公司董事长的库克在微博发文透露星期六到访广州，在一处充满岭南风情的园林内，探班青年导演古天鸡与咏春拳传承人戴子龙的拍摄现场。

库克现场观摩咏春拳表演，并与创作团队交流使用iPhone 18 Pro拍摄传统武术的过程。团队也向他展示了一份利用iPad Pro和Apple Pencil Pro绘制的“武功秘籍”。

库克在贴文中写道：“很高兴再次来到中国！在广州第一次透过iPhone 18 Pro镜头感受咏春的魅力，真是一次难忘的体验。”他也感谢古天鸡分享创作理念。

这是库克今年9月1日卸任苹果CEO后，首次以执行董事长身份访华。

苹果今年4月宣布管理层交接计划，由原硬件工程高级副总裁特努斯（John Ternus）接替库克出任CEO，并于9月1日正式完成交接。

库克转任苹果董事会执行董事长后，继续协助处理公司部分事务，包括与全球各地的政策制定者沟通。