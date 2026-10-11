中国外交部原副部长傅莹说，北极地区当前面临的真正挑战是气候变化，而不是想象中的安全威胁和地缘政治。

据中新社报道，2026年北极圈论坛大会于10月8日至10日在冰岛首都雷克雅未克举行，来自70多个国家和地区的2500余名代表参会。

在以“如何理解中国”为主题的全会上，北极圈论坛主席、冰岛前总统格里姆松与傅莹展开对话。

傅莹表示，北极地区当前面临的真正挑战是气候变化，北极正在发生海冰融化、冰盖缩小、气温上升等变化，这些是需要共同面对的现实问题。

她说，各国应将更多注意力和资源投入科学研究与环境保护，共同研判气候变化带来的挑战，及早做好准备，现在太多讨论纠缠的是想象中的安全威胁和地缘政治，浪费了宝贵的时间和资源。

谈及中国发展及其国际角色，傅莹表示，中国坚持和平发展，无意争夺世界霸权，也不认为世界需要一个新的霸权。中国愿与各国加强合作，推动构建更加公正合理的全球治理体系。

北极圈论坛2013年由冰岛时任总统格里姆松发起，每年10月在冰岛召开大会，是全球重要的北极事务国际对话平台。