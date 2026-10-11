中国计划于2028年前后发射“天问三号”探测器，并于2031年前后将火星样本带回地球。中国科研人员指出，人类要实现火星移民，仍须克服地球与火星之间的信息交流、物质运输及人员生存等三大挑战。

中国科学院上海天文台副研究员张佳骏星期六（10月10日）在《人民日报》刊登的署名文章《我们为什么要奔赴火星》中，重申中国火星取样返回任务的时间表。

张佳骏指出，人类目前已能向火星发射探测器，但尚未具备采集火星物质并将其送回地球的能力。“天问三号”计划于2028年前后发射，并在2031年前后携带火星样本返回地球。

他说，在地球与火星的信息交流方面，由上海天文台牵头建设的甚长基线干涉测量（VLBI）测定轨系统，能够精确测量飞往火星的航天器轨道，协助探测器顺利入轨。这项技术已在中国“天问一号”火星探测任务中获得初步验证。

至于人类在火星长期生存的挑战，张佳骏指出，火星表面低温、高辐射、低重力、低气压、缺水、缺氧，如何就地利用火星资源仍需探索。

他认为，水星接近太阳，金星环境恶劣，其他天体又太过遥远。相比之下，火星的条件好得多，有稀薄的大气、水冰，自转周期和季节更替与地球接近。因此，火星相当适合作为人类迈向星际文明的一站。

中国国家航天局今年4月已公布“天问三号”任务时间表。央视新闻9月初进一步报道，这项任务已进入初样研制阶段，相关技术攻关和科学准备工作正同步推进。

如果任务成功，中国有望率先实现人类首次火星取样返回。