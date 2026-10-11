日本台湾友好议员联盟会会长、自民党籍众议员古屋圭司访台时呼吁台日应加速在无人机领域的合作，称彼此拥有的产业优势可以互补。

综合台湾《联合报》《自由时报》等报道，古屋圭司率日本台湾友好议员联盟访团星期五（10月9日）抵台，并拜会台湾总统赖清德、副总统萧美琴以及立法院长韩国瑜等人。访团共有27名日本参众议员。

古屋圭司星期天（11日）在记者会上称，台日在无人机等领域的技术合作极为重要，指台湾在这方面发展相当先进，日本则在零组件等领域具备优势，他呼吁双方应发挥各自所长，推动技术合作。

他也认为，日本与台湾可在半导体、人工智能及机器人等领域进一步展开合作。

台湾日前通过“强化国防自主暨无人载具产业发展条例”，预计在六年投入2400亿元（新台币，约95.8亿新元）发展无人机产业，强化国防战力。

报道称，日本同样致力于发展无人机。共同社9月引述消息指，日本政府正评估在2027至2031年的五年间，引进约5万2000件无人装备，包括用于远程攻击和情报收集等任务的无人机。

另一方面，赖清德在双十演说中提到台湾这座“山巅之城”必须固若金汤，全民团结一心是维护印太和平与稳定的关键力量，并称台湾会持续推动国防改革、强化不对称战力及发展国防自主产业，同时提升全社会防卫韧性。

古屋圭司表示，他感受到赖清德维护台海印太稳定的决心。赖清德提及台湾加强国防是为了自我防卫，而非为了发动战争，日本也是如此。