美国总统特朗普新任命的白宫新闻秘书扎卡里亚（Katie Zacharia），曾在北京生活和工作，在中国知名律师事务所任职，并参与关注农民工子女的公益项目。她也掌握一定程度的中文。

据美国《新闻周刊》报道，现年42岁的扎卡里亚曾在美国加利福尼亚州佩珀代因大学法学院修读法律，毕业后前往北京，于2011年至2013年在中伦律师事务所国际业务团队担任律师。

在北京期间，她还参与公益组织“Compassion for Migrant Children”的工作，负责筹款及传播事务。该组织主要关注中国农民工子女的生活和教育问题。

香港《星岛日报》引述她过去的访谈称，目前扎卡里亚的中文能力虽然有所退步，但仍能听懂不少中文，偶尔会在听到中国人交谈时突然加入对话，令对方感到惊讶。

扎卡里亚的丈夫泰勒（Tyler Zacharia）同样有在华工作经历。美国《新闻周刊》报道，泰勒曾在北京工作，担任私募股权投资公司SGI Frontier Capital副总裁，负责中国、蒙古和巴西等新兴市场的投资业务，任职时间从2007年8月至2013年7月。

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美国智库昆西研究所高级研究员西蒙（Denis Simon）告诉香港《南华早报》，扎卡里亚的北京经历可能为她提供有用的中国视角。她不仅通过美国国内政治辩论认识中国，也曾亲身接触中国的商业法律环境和公益组织工作。

特朗普星期五（9日）在社交平台Truth Social宣布任命扎卡里亚，接替今年8月离职的莱维特（Karoline Leavitt），出任白宫新闻秘书。特朗普称赞扎卡里亚长期坚定支持他，也是“让美国再次伟大”（MAGA）运动的忠实支持者。

扎卡里亚今年曾短暂担任美国国土安全部发言人及公共事务副助理部长，随后出任特朗普媒体与科技集团旗下Truth Social的高级传播顾问。