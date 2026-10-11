中国科技巨头华为与江淮汽车联合打造的高端汽车品牌尊界陷入刹车踏板支架断裂争议后，中国多部门星期六（10月10日）联合发布通知，要求加强汽车产品创新设计和研发测试验证管理。

中共中央机关报《人民日报》 星期日（11日）发文定调，指新规是对“速成车”说不，并强调汽车刹车踏板“绝不应在驾驶中出现‘断裂’！”

文章指出，尊界V800刹车踏板支架断裂事件焦点，是汽车尤其是“速成”新能源车的安全问题。

文章说，“速成车”是指为抢占市场份额，过度压缩研发周期，删减实车验证流程而推出的车型。针对个别企业片面追求降低成本、忽视产品质量要求，将未经充分测试验证的技术或设计上车应用，带来产品质量安全隐患等问题，监管部门祭出重拳，从源头予以纠偏。

文章强调，安全是汽车工业不可逾越的红线，也是中国汽车越跑越稳的底气。保障安全是中国汽车最重要的功能。

汽车资讯平台“懂车帝”星期四（8日）发布的视频显示，测试三辆尊界V800在紧急刹车时，均出现刹车踏板支架断裂的情况。

今年8月上市的尊界V800是由华为主导品牌与智能化、江淮负责整车制造的豪华车型。售价从约76万元（人民币，下同，14万5000新元）至101万元不等。

百万级别豪车被指出现刹车踏板支架断裂后，相关话题迅速引爆全网。尊界当晚声明称，“懂车帝”的测试属于“非标准的极端测试”，在用户实际使用中未发生过。尊界将进一步优化相关设计，并为已交付用户提供免费升级。

上述声明并未获得网民认可，而原测试视频先后下架，进一步引发网民不满和质疑。

新疆政府官方新媒体“新疆发布”星期六以“能不能说人话”为题，不点名批评华为在涉产品安全问题时，未直接回应核心问题。文章获得网民支持，一度登上热搜榜首，但很快无法查阅。

中国工信部等星期六推出新规后，中国汽车工业协会星期日跟进表态，呼吁摒弃重形式、轻安全的非理性创新模式。

《北京日报》旗下公号“长安街知事”和《新京报》旗下公号“政事儿”同日相继发文，指尊界事件最关键问题是安全，相关新规是一次直指安全底线的纠偏。

尊界当日再度回应称，踏板具体升级方案将在10月底确认，并于11月升级，但未提供更多细节。

中国传播学者魏武挥接受《联合早报》采访时说，《人民日报》发布长文，意味着事件上升到决策层，给这场风波定了调。他预计华为今后可能会改变为合作企业深度背书的策略。

北方工业大学汽车产业创新研究中心研究员张翔受访时说，中国新能源汽车发展很快，但很多法规没有跟上。行业深层次的问题是内卷、打价格战、争先恐后压缩开发周期，“这是不科学的，也是有安全风险的”，“在这种行业风气下，就算华为尊界没出事，也会有别的车企出事”。

他补充说，过去新能源汽车很多都是推荐性标准，现在可能要变成强制性要求，提升标准水平，也会提高产品安全水平，“总体来说是好事”。

魏武挥预计，相关部门下来还会有动作，比如出台有关刹车的具体标准和措施。他说，中国在发展过程中，往往是发现问题再解决问题，“出现了一次重伤，引起全民关注，然后进行修补”。