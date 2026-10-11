俄罗斯传出鼠疫致命案例后，靠近俄罗斯的内蒙古呼伦贝尔市发布了鼠疫防控风险提示。

内蒙古广播电视台旗下微信公众号“奔腾融媒”星期天（10月11日）下午发文称，近日呼伦贝尔市疾控中心发布鼠疫防控风险提示。

“奔腾融媒”提到，近期关于“俄罗斯伊尔库茨克鼠疫防治研究所一名工作人员因不明原因肺炎死亡”的报道引起国际社会广泛关注。目前，引起该事件的具体原因尚未得到官方最终确认，但是鉴于涉事机构性质和当地特殊的自然疫源地背景，该事件仍引起了外界对潜在公共卫生风险的讨论。

“奔腾融媒”称，呼伦贝尔市自1927年以来再未出现过人间鼠疫病例。近年来，呼伦贝尔市疾控中心在常态化开展鼠疫监测工作过程中也未发现鼠间鼠疫疫情，经综合研判发生鼠疫疫情的可能性较低。

“奔腾融媒”进一步称，但是呼伦贝尔市作为鼠疫自然历史疫源地，同时毗邻俄罗斯远东地区，人员跨境往来频繁。为进一步做好鼠疫防控工作，保障人民群众身体健康，呼伦贝尔市疾控中心提醒广大群众科学认知、有效防范鼠疫。

“奔腾融媒”也说，建议来自俄罗斯远东鼠疫疫源地区的人员，密切关注自身健康状况，如出现疑似症状，应立即前往就近医疗机构就诊，并如实告知鼠疫疫源地旅行史。

俄罗斯独立媒体此前报道，西伯利亚一名抗鼠疫研究所的女性员工，本月初疑似遭从破裂试管流出的肺鼠疫细菌感染而突然病逝，200名与她接触者被隔离，在当地社媒引发公共卫生担忧。

俄罗斯卫生防疫监督局上星期一（10月5日）出面向官方塔斯社澄清，当局并未发现相关证据支持社媒传言，指这名在西伯利亚和远东地区抗鼠疫科学研究所工作的28岁女死者希皮洛娃（Darya Shipilova），是因为意外打破试管而被流出的肺鼠疫（pneumonic plague）感染。

研究所所在的伊尔库茨克（Irkutsk）州州长科布泽夫(Igor Kobzev) 则发表声明称，希皮洛娃是死于“未能确认病因的肺炎”，而研究所员工过后几天也未出现新的感染病例。

法新社报道，科布泽夫上星期四（10月8日）在社媒说，对所有接触者进行的医学监测已经结束，没有发现与传染病有关的健康问题。