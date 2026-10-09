中欧谈判避开全面贸易战后，欧盟据报计划采取保障措施，最早12月将进口自中国的混动汽车减半。受访学者研判，中国让步是考虑到欧盟的关切，希望为当地产业重整带来积极影响；但北京也不可能单方面大让步，只是欧盟目前尚未公布与中国的交换条件。

中欧贸易投资磋商机制第二次例会上周五（10月9日）在北京落幕，双方发布联合声明与成果共识清单，当中就混动汽车贸易达成谅解。中国商务部隔天在官网发声明称，双方就电动汽车、混动汽车贸易进行深入讨论，避免局面升级，有力维护中国企业的实际出口利益。

彭博社上周六（10日）引述消息人士称，欧盟贸易委员谢夫乔维奇向欧洲官员通报，计划使用保障措施把进入欧盟的中国混动汽车，从2026年预计约80万辆降至每年约40万辆。保障措施通常采取关税配额形式，即对超过一定数量的进口商品征收关税，以遏制过量进口。

欧盟领导人星期四（15日）将在布鲁塞尔举行两天会议讨论下一步行动。消息人士称，欧盟很可能会采用保障措施，若达致共识，最早在12月就实施。

新加坡国立大学东亚研究所高级研究员陈波接受《联合早报》采访时分析，上述消息是国际媒体对于欧盟单方面释放信息的披露甚至是解读，给外界的感觉相当于中国已对欧洲的诉求作了单方面的大幅度让步。“去年4月中国都敢与美国贸易对峙，现在仅几句言语上的威胁，中国就完全采纳欧盟要求，这令人难以置信。”

陈波指出，欧盟目前还未披露对中国的妥协和让利，“中国不可能会单方面做一个如此大幅度的让步，而没有交换条件，这是不合理的”。

他研判，中国可能是同意了自我管控对欧出口，并可能在未来向中国汽车制造商收取购买对欧出口配额的费用。“如果中国政府要控制现在对整个欧盟汽车业非常猛烈的冲击，同意在这方面做一定的控制，这种控制权还不如保存在自己手里。”

至于欧盟保障措施对中国车企的影响，陈波预计，尽管欧盟要求中国进口比重下降，但欧洲的新能源车市场也在急剧扩大，“这个正和负最后抵消之后，中国向欧盟的出口应该会下降一些，但不可能下降太快”。

中国外长王毅上周六在山西大同与法国总统外事顾问博纳举行战略对话，指中欧贸易投资磋商机制第二次例会取得积极进展，表明双方完全可以通过对话妥善处理经贸分歧。

南京大学特聘教授、国际关系学院前院长朱锋受访时说，中欧制造业和产能产业关系目前已走到关键的十字路口。欧洲担心如果完全对中国开放市场，很多关键制造业、领域可能会受到进一步打压。“从中国的角度来讲，要长期跟欧洲保持重要、对等、良好的贸易关系，势必要考虑到欧洲的这种担心。”

朱锋说：“这一次谈判最积极的声音在于双方看重长久稳定的经贸关系，一定要让彼此的产业、领域都有所长，各有所强。”他认为，中国此次对欧让步是希望通过双方协议，对欧洲一些产业部门的重整，带来积极作用。