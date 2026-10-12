连接香港与深圳的新皇岗出入境口岸，星期一（10月12日）早上6时30分正式开通，港府官员到场视察。

据香港《明报》报道，口岸启用后，首数分钟已有数十人经口岸入境香港。多名中国大陆海关人员在上午约6时20分于出境大堂闸机“埋位”（入座）准备。

政务司长陈国基、保安局长邓炳强、入境处长郭俊峰等在约6时27分到出境大堂等候。皇岗口岸正式启用后，他们分别与过关人士倾谈。

陈国基说，口岸所有海关出入境柜台均已启用，希望确保运作顺畅，同时让更多人员熟习流程。他也说，曾问在场旅客指示是否清晰，对方均认为指示清楚且感觉良好，“合作查验、一次放行”模式也十分流畅，只需数十秒便完成。

陈国基认为，周末将会有较大人流挑战，并有信心能应付下周重阳节假期时的人潮高峰。

作为深港之间唯一24小时通关的陆路口岸，新口岸将采用“合作查验、一次放行”模式，可缩短旅客过关时间。

据香港特区政府新闻公报，香港特首李家超星期天（11日）在皇岗口岸大陆口岸区，与广东省人大常委会主任黄楚平、中共深圳市委书记靳磊、深圳市长李运等官员，共同主持口岸开通仪式。

李家超致辞时说，皇岗口岸的重建，是粤港合作的重点项目，是香港对接国家发展战略，深度参与、贡献粤港澳大湾区建设的具体行动。项目也是港深两地同心协力、共建共享的标志性工程，是大湾区互联互通的重要里程碑。