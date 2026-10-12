中国大陆央视旗下新媒体“日月谭天”针对台湾总统赖清德的双十节演说发文称，在美国的新账本里，台湾已经从筹码变成了烫手的负资产。

“日月谭天”星期天（10月11日）发文称，赖清德编造话术的一个重点，是营造所谓“国际社会、亚太地区国家会与台共同应对‘台海问题’”假象，“妄图将台湾问题包装成‘国际议题’”。

文章称，当“棋子”还在幻想自己是“棋手”时，棋局本身已经发生翻天覆地变化。“就在赖清德对着本该坐着‘友邦’嘉宾的空椅子们唾沫横飞时，远在大洋彼岸的美国正密集传出‘弃台’之音，而赖妄想靠‘新南向政策’极力拉拢的东南亚国家对一个中国原则的认知更加清晰明确，对中国维护国家主权与领土完整的立场和决心给予更加坚定的支持。”

文章指赖清德此番“鼓噪‘民主对抗威权’虚假叙事，最想讨好的就是美国。但美国国内愈发高涨的‘弃台论’‘不干预论’，让其再怎么摇尾乞怜，也改变不了‘倚美谋独’的幻想终将破灭”。文章也称，赖清德在讲话中夸夸其谈“亚太地区国家支持”，简直是白日做梦。

“日月谭天”也写道：“赖清德等‘台独’分子违背民族大义、穷兵黩武、献媚外人，把战火风险往地区引，才是真正威胁地区和平稳定的最大毒瘤。”

赖清德今年的双十演说，侧重民生经济与社会福利，有关两岸关系及国防安全的篇幅相对有限。

他说，乐见美国和中国大陆通过对话管理竞争，降低冲突与战争风险，但强调须正确理解历史的发展，绝不容许扭曲二战历史，并须尊重台湾人民的生存权利。

大陆国台办发言人张晗随后回应，批评赖清德相关讲话“罔顾事实、颠倒是非，误导民众、用心叵测”，“顽固抱持‘台独’分裂思维，渲染‘大陆威胁’，鼓吹‘民主对抗威权’虚假叙事，妄图‘以武谋独’”。

张晗并强调，北京将坚持一个中国原则和“九二共识”，坚决打击“台独”分裂势力，反对外部势力干涉，维护台海和平稳定。