中国全国政协主席王沪宁在北京会见访华的越南国会主席陈青敏，表示愿同越方推进各领域互利合作，推进中越命运共同体建设；陈青敏建议双方进一步推动高层接触，推进国防安全合作。

据中国外交部网站文告，王沪宁星期天（10月11日）在北京会见陈青敏。王沪宁表示，中方愿同越方遵循两党两国最高领导人战略指引，按照“六个更”总体目标，高质量推进各领域互利合作，推进中越命运共同体建设。中国全国政协愿同越方深化交流合作，为推动各自现代化事业作出贡献。

据越通社，陈青敏建议双方进一步推动高层接触和各层级交往，推进国防—安全合作，支持两国发展事业并提升国际地位。

陈青敏表示，希望双方有效落实经贸、投资合作，增强对接，重点是加快连接两国及国际联运的铁路线路建设合作；进一步向越南农产品开放市场；在科学技术方面实现更明显转变，办好越中旅游合作年。

越通社报道，王沪宁表示中国愿为进口更多越南农产品创造便利条件，并支持中国企业加大对越投资，并建议双方办好红色之旅等民间交流项目，办好中越旅游合作年，扩大旅游、教育、文化、地方交流合作。