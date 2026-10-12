中国经济在四季度进一步面临实现全年经济增长目标的压力，市场信心不足，股市承压。中国官方媒体《证券日报》指出，进入四季度，在政策持续加码、基本面修复的背景下，增量资金入市可期。

经济日报社主管《证券日报》星期一（10月12日）发文指，进入四季度，在政策持续加码、基本面修复的背景下，多路增量资金持续流入。一方面，保险资金、社保基金等中长期资金加速入场，成为市场稳定的“压舱石”；另一方面，融资融券（以下简称“两融”）等交易型资金不断流入。同时，外资正打开增配通道。

文章称，多方资金合力，可共同为四季度市场稳定提供支撑。

文章也引述国信证券策略首席分析师吴信坤表示，随着市场风险偏好修复，居民资金入市有望加速。同时，受益于今年险企保费收入增长以及大型国有保险公司新增保费的30%用于投资A股等要求，在国内无风险利率下行的背景下，险资亦有更大入市空间。

中国股市近期表现低迷，折射出投资者对经济增长前景的担忧。9月A股三大主要指数集体下跌，上证指数累计下跌3.62%，深证成指和创业板指分别下挫8.04%和8.82%，抹去上半年积累的涨幅。

中国证监会上星期六（10月10日）召开专家座谈，针对促进股市稳定发展，与会专家建议完善市场稳定机制，进一步拓宽中长期资金来源、投资渠道和入市方式，发展壮大耐心资本。

市场信心除了受到中东地缘政治紧张、国际资金流动及市场风险偏好下降等外部因素影响，也与中国经济复苏动力不足有关。

花旗证券在10月7日的中国宏观展望研报中指出，中国经济在多重逆风因素下，2027年挑战加剧，GDP增速恐怕不得不为“保4%”而战；随着经济增速下行、失业率走高、财政缺口扩大、通缩再度抬头，类似“9.24”的大规模政策转向可能已临近，在2027年不可避免。