中国广东省委副书记、省长孟凡利在会见美国苹果公司执行董事长库克时说，欢迎苹果将新兴业务和研发平台放在广东，不断拓展合作新领域新空间。

据“广东发布”微信公众号消息，孟凡利星期天（10月11日）在广州会见蒂姆·库克（Tim Cook）一行。

孟凡利说，苹果公司是全球知名的科技领军企业，不论是生产端、销售端还是研发端都与广东有着长期广泛深入的合作。

他表示，当前广东正锚定智能化、绿色化、融合化发展方向，加快构建以先进制造业为骨干的现代化产业体系，十分欢迎并支持苹果公司与广东各方面紧密对接，把更多创新产品、新兴业务及研发平台放在广东，不断拓展合作新领域新空间。

孟凡利强调，广东将持续扩大高水平对外开放，打造市场化法治化国际化一流营商环境，为包括苹果公司在内的各类企业在粤发展提供优质服务。

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库克称，广东是全球重要的制造业中心，拥有完备的产业链供应链、强劲的创新创造活力，更有极富潜力的消费市场与合作空间，聚集了大量苹果供应链伙伴和生态开发者。

他表明，广东对苹果公司在华发展至关重要，公司很愿意进一步扩大在粤业务布局，围绕供应链协同、创新生态赋能、智能制造和绿色制造、销售渠道拓展等方面，与广东有关城市和企业探讨更多合作，更好实现互利共赢。

这是库克9月1日转任执行董事长后首次访华，他上星期六（10月10日）现身广州，参观使用iPhone 18 Pro拍摄的咏春拳短片制作现场。

隔日，库克与中国退役短跑名将苏炳添边喝早茶边聊天，探访了苹果天环广场和苹果珠江新城的出色团队，与思维导图开发者交流，还欣赏了广东当代艺术家陈粉丸的精彩创作。