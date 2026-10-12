中国人工智能（AI）初创企业月之暗面高层目前正在就一宗股东索赔的法律纠纷展开谈判，以期在公司计划赴香港上市前解决争议。

路透社星期一（10月12日）引述知情人士报道，月之暗面创始人杨植麟此前创办的另一家AI企业循环智能（Recurrent.ai）及其部分投资者，指控杨植麟等月之暗面高管未经授权，将循环智能的技术和业务资源转移至月之暗面，并以损害循环智能利益的方式谋取个人利益。

这起纠纷自2024年起持续至今，目前正在香港进行仲裁。循环智能及其投资者正寻求相当于月之暗面初始股份10.5%的赔偿。以月之暗面今年6月融资时300亿美元（约390亿新元）的估值计算，索赔金额可能超过7亿美元（约9亿1000万新元）。

杨植麟与月之暗面首席技术官张宇韬于2016年共同创办循环智能，并于2023年成立月之暗面。根据企业注册记录，两人目前仍担任循环智能控股公司的董事。

循环智能在月之暗面成立时虽获得9.5%的初始股份，但循环智能及其部分投资者认为，杨植麟等人在未经授权的情况下，将原公司的技术和业务资源转移至月之暗面，损害了原有股东的利益，因此要求进一步赔偿。

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路透社查阅的一封今年3月11日律师函显示，循环智能指控杨植麟和张宇韬未经董事会授权，成立月之暗面，并向投资者作出虚假陈述。

杨植麟此前曾否认相关指控。他表示，成立月之暗面一事已与循环智能董事会成员达成协议。

循环智能律师函还指称，存有关键大语言模型数据的服务器，于2023年4月未经授权从循环智能转移至月之暗面旗下子公司。不过，律师函未提供支持这些指控的证据，路透社也无法独立核实。

此外，循环智能及其投资者正考虑在开曼群岛另行对月之暗面总裁张予彤采取法律行动。律师函指称，张予彤于2022年辞去循环智能董事职务后，在月之暗面获得大量股权，但这一安排被刻意向循环智能股东隐瞒。路透社同样无法证实这项指控。

代表杨植麟、张宇韬及月之暗面的律师事务所明达律师事务所（MinterEllison），也曾于2024年11月表示，这起案件既缺乏法律依据，也缺乏事实依据，将为当事人进行抗辩。

相关方未回应路透社的置评请求，月之暗面拒绝置评。

知情人士指出，这起纠纷预计不会危及月之暗面的上市计划，但若迟迟未能解决，可能引发潜在投资者对公司治理、股权归属及信息披露的疑虑，并使上市程序更加复杂。目前尚不清楚双方能否很快达成和解。