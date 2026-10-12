海外频现人工智能（AI）数学突破之际，菲尔兹奖得主、清华大学讲席教授丘成桐牵头联合数家机构，成立丘成桐数学与人工智能实验室联盟，自主开发中国数学专用大模型。丘成桐在接受媒体访问时表示，称AI对数学的冲击“像海啸来了”，应主张主动冲浪而非回避。

据澎湃新闻报道，丘成桐数学与人工智能实验室联盟星期天（10月11日）在清华大学成立。联合清华大学求真书院、丘成桐数学科学中心、北京雁栖湖应用数学研究院、中国科学院晨兴数学中心等机构组建。丘成桐担任主席。

据联盟介绍，汇集超过1000名科学家，现阶段的六项重点任务包括，研发数学科学专用模型，在借鉴国际先进通用大模型的同时，自主开发中国数学领域专用模型；建设AI辅助数学研究的基础设施，服务数学家群体，保护数学家原创，推动数学重大前沿问题的解决；

从基础数学方向切入，以理论创新，支撑AI可解释性与安全性；推动数学驱动的交叉领域科技突破，将联盟研究范式拓展至量子计算、生命科学、金融经济等学科交叉领域，形成“数学基础研究、AI技术开发、领域应用落地”的创新链路等。

丘成桐接受自媒体“知识分子”访问时表示，一年前，他还没有意识到AI具备如此强大的能力，而近期的进展已远超他的预期。他认为，用“冲击”来形容已经不够，“更像是海啸来了，我们要怎样应对”。

他说，“我个人觉得，AI做得越好，对我们越有帮助。我们因此要在整个海潮上面冲浪，而不是躲起来避开它。”

海外数学界涌现大量AI研究成果。今年10月6日，美国人工智能公司OpenAI一次性公开722份由内部前沿模型生成的数学研究手稿，涉及372组相关成果，其中包括对一些长期难题的推进。不过据媒体报道，许多数学家认为，这些结果仍有大量证明需要独立核实。