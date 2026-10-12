中国大陆官方公告，从星期一起制裁台湾两个邦交国巴拉圭和伯利兹的官员。

据大陆外交部官网消息，中国大陆将从星期一（10月12日）起，对巴拉圭通信和技术部长比利亚特（Gustavo Emigdio Villate Samaniego）和伯利兹外交、外贸、教育、文化、科学和技术部长丰塞卡（Francis Fonseca）采取反制措施，理由是两人出于一己私利，顽固支持巴拉圭和伯利兹同台湾保持所谓“邦交”关系，在涉华问题上采取一系列恶劣言行，损害陆方核心利益。

大陆外交部称，为捍卫国家主权、安全、发展利益，反对“台独”分裂行径，大陆依据反外国制裁法冻结比利亚特和丰塞卡在大陆境内的动产、不动产和其他各类财产；禁止大陆境内的组织、个人与他们进行交易、合作等活动；对他们不予签发签证、不准入境中国大陆、香港、澳门等地。

据台湾外交部官网消息，比亚德（大陆称比利亚特）应邀在2024年3月17日至21日率团访台。

比亚德在3月21日与时任台湾外交部长吴钊燮会晤时，表示访台出发前曾获巴拉圭总统佩纳（Santiago Peña）召见，并衔命代表向台湾政府与人民致意，感谢台湾长期支持巴国推动重要发展政策，强调台巴邦谊坚定笃实。

巴拉圭是台湾在南美洲唯一的邦交国。今年5月，巴拉圭总统佩纳率团访台；他也在9月的联合国大会演说中明确表态支持台湾。

台湾另一邦交国伯利兹是中美洲唯一以英语为官方语言的国家。台湾外交部长林佳龙今年9月28日至30日率领企业团访问伯利兹，并在9月29日与冯赛卡（大陆称丰塞卡）举行外长会议。

冯赛卡当时重申，伯利兹政府将不遗余力支持台湾国际参与的诉求，并在国际组织中全力维护台湾的权益。