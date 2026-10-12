中国安徽淮北市检方以涉嫌受贿罪、利用影响力受贿罪，对中国国务院国有资产监督管理委员会原副部长级干部潘良提起公诉。

中国最高检星期一（10月12日）公布，潘良涉嫌受贿、利用影响力受贿一案，由中国国家监察委员会调查终结，移送检察机关审查起诉，最高检以涉嫌受贿罪、利用影响力受贿罪对潘良作出逮捕决定，并已由安徽淮北市人民检察院向淮北中级人民法院提起公诉。

检方起诉指控，被告人潘良利用担任国务院办公厅秘书二局助理政务专员、副局长、局长，国有重点大型企业监事会主席，国务院国有资产监督管理委员会副部长级干部等职务上的便利，为他人谋取利益，以及利用本人职权或者地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务上的行为，为他人谋取不正当利益，非法收受他人财物，数额特别巨大。

检方称，离职后，潘良利用原职权或者地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务上的行为，为他人谋取不正当利益，非法收受他人财物，数额特别巨大，依法应当以受贿罪、利用影响力受贿罪追究其刑事责任。

今年9月，中纪委国家监委公开通报六起违反中央八项规定精神典型问题，其中就披露，潘良接受可能影响公正执行公务的宴请、打高尔夫球、娱乐活动安排，违规收受礼品等问题。

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通报称，2016年至2025年，潘良多次违规接受私营企业主在公司内部招待场所等地安排的宴请，食用高档菜肴、饮用高档酒水；多次违规接受私营企业主安排的打高尔夫球活动，与多名亲友一道接受私营企业主安排的娱乐活动，相关费用由对方支付；违规收受私营企业主所送礼品。

去年12月12日，潘良官宣被查；今年6月，他被开除党籍并移送司法。

公开资料显示，潘良现年70岁，江苏南京人，曾任航天部劳动人事司、办公厅干部，国务院办公厅秘书二局副处长、处长、副局长、局长，国有重点大型企业监事会主席（副部长级），后转任国务院国有资产监督管理委员会副部长级干部。