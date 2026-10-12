中国科技巨头华为主导打造的百万豪车“尊界V800”，卷入刹车踏板支架断裂争议。中国网红政务账号“浙江宣传”称，有极端声音将指出中国国产汽车的问题扣上“抹黑打压国产车”的帽子，这是非理性的护短心态。

中共浙江省委宣传部官方新媒体账号“浙江宣传”，星期一（10月12日）发表题为《尊界V800风波需要一个真相》的文章。

文章指，中国科技巨头字节跳动支持的汽车资讯平台懂车帝测评尊界V800刹车踏板支架断裂一事，在中国掀起巨大舆论波澜并持续发酵，舆论场形成两大阵营，“到底是尊界V800本身存在安全漏洞，还是测评方刻意制造极端工况、恶意抹黑，整场争议至今没有确切答案，疑问始终悬在公众心头”。

浙江宣传认为，本次事件之所以能引发全民热议，根本原因在于触碰安全底线。公众的质疑并非无端挑剔、跟风抹黑，而是源于对自身出行安全的审慎对待，是合理且正当的诉求。

文章写道：“一辆车最该拥有的配置，不是豪华内饰，也不是电视冰箱，而是关键时刻不掉链子的安全。”

浙江宣传指出，纵观这场持续发酵的风波，当下最紧要的问题是真相的持续缺位。消费者没有看到更权威的声音，却看到一个个帖子消失不见。信息真空之下，阴谋论在社交平台滋生。从“车企恶意压缩成本”到“充值公关删帖”，舆论场陷入“你猜我猜、众说纷纭”的拉锯状态，观点对立、信息混杂。

文章称：“汽车安全无小事，不能靠猜测收场。当下公众最需要的不是降温限流、不是单方声明，而是一份客观权威的答案，用真相终结拉锯，用事实平息焦虑。删视频、冷处理、朋友圈回应，全都无法从根本上解决问题。事关消费者生命安全的事情，需要有一个郑重的对待。”

浙江宣传批评，相关企业在此次风波中的应对方式踩中舆情雷区。“面对网友追问，车企没有直面问题本身，反而暗含将责任归咎于测试工况、用户使用场景的倾向。这种手握技术、居高临下的心态，本质上是割裂了企业与消费者的信任纽带。”

文章同时指出，此次风波中还出现一种极端声音：指出中国国产汽车的问题，被扣上“抹黑国产车”“打压国产汽车发展”“不支持民族工业”的帽子。

浙江宣传认为，单一产品问题从不等于全盘产业问题，中国国产汽车的成长从来不是靠讳疾忌医、回避问题换来的，而是在不断发现问题、解决问题的过程中前行。“将关于产品的安全测评、问题质疑简单归为抹黑国产汽车，是一种非理性的护短心态。”

文章还说：“市场和消费者愿意包容企业成长中的问题、技术迭代中的疏漏，但绝不包容回避问题的敷衍、轻视用户的傲慢、切割责任的推诿。企业直面公众关切，反而能赢得尊重。反之，一味模糊回应、试图淡化问题，甚至想让说话的人闭嘴，最终只会伤及自身，于行业也无益。”

文章最后称，尊界刹车踏板支架断裂事件仍有诸多疑点尚未解答，包括部件断裂是否属于设计共性缺陷、免费升级方案能否彻底解决问题、是否符合法定召回条件等。“面对公众持续的疑问与焦虑，相关监管部门不宜保持沉默、任由舆情自发发酵。公共事件发生后，如果监管部门沉默应对，怕引火烧身，绝不是正确的做法。”