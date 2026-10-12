美国媒体报道，特朗普政府自6月以来，在机场拘留至少12名合法留美港人。

美国政治新闻网站POLITICO星期天（10月11日）引述被拘留港人及其代表律师报道，尽管前任总统拜登（Joe Biden）政府时期签署的指令，允许香港人在美国合法居住和工作至2027年2月，但美国移民及海关执法局（ICE）人员自6月以来，已在机场拘留至少12名香港人。

据报道，ICE官员威胁被拘留者，若不签署自愿离境文件将被无限期拘禁。一名香港人7月在芝加哥机场准备登机时被拘留，称“ICE人员强迫我签署一份自愿离境文件。他们说‘如果你不签，将在牢里呆上数个月’”。

主管ICE的美国国土安全部拒绝就个别案例予以置评，但在一份声明中表示，授予香港人的工作许可“并不赋予其在美国的合法身份”。

报道称，移民法庭已对上述12名香港人的案件予以裁决，12人均从ICE拘留中获释，但仍需配戴电子脚镣，且出行范围受限。 ICE对他们的拘留时间从10天到两个月不等。

这些被拘留者的代表律师称，他们担心美国国土安全部上述操作是为日后将这些拘留者递解出境铺路，只要他们合法留美期限在明年2月届满，就可将他们遣返。

旧金山非营利组织亚裔法律联盟的移民正义项目主任维斯（Evelyn Wiese）表示，“ICE正在扩大对哪些人可以，以及应该被拘留的界定。这是更广泛趋势的一部分，即ICE故意拘留那些在法律上站不住脚的人，但由于许多人受到恐吓，无法及时聘请律师，ICE得以遣返更多人”。