长期在中国大陆发展的台湾艺人蔡康永卷入“台独”风波后，香港媒体报道，诺贝尔文学奖得主、中国大陆知名作家莫言昔日接受蔡康永访问时反思中越战争的言论被挖出，遭大陆网民“出征”批评是“反动文人”。

蔡康永10月4日现身民进党籍台北市长参选人沈伯洋的竞选总部成立大会一事，持续在两岸发酵。香港《明报》星期一（10月12日）的“中国透视”栏目称，一段莫言多年前作客蔡康永节目的反战言论片段，近期在中国大陆社媒上引起网民批评。

据报道，莫言2005年接受蔡康永在台湾主持的电视节目《周二不读书》访问时，蔡康永询问他的小说《战友重逢》为何曾被四家刊物退稿。

莫言称，1970年代末“我们那边是叫对越自卫反击战”的中越战争结束以后，一大批军队作家撰写反映战争的小说，他认为“写得比较肤浅，太急功近利了”，拔高了中国当时军人的素质，太模仿俄苏文学，并指当时解放军基层官兵主要来自农村，文化水准相对很低。

莫言在节目中反思：“我们当年牺牲了、死亡了、阵亡了那么多士兵，越南也阵亡了很多士兵。但是过了不到10年，两国的元首又重新在一块握手言欢，又成了新的邻邦。那大家就要反思，牺牲了数万士兵的生命，究竟有什么价值？”

上述视频片段被中国大陆博主挖出后，一些网民愤怒地在评论区留言痛批莫言：“反动文人”“混蛋透顶”“西方不会无缘无故给他诺贝尔”。

不过《明报》文章说：“不管怎么出征，官媒对诺奖得主莫言不会轻易批评，具备大智慧的莫言亦不屑回应。”

更早之前，一名左派网红2024年曾在微博发布起诉书，举报莫言著作《红高粱家族》和《丰乳肥臀》涉嫌美化侵华日军、抹黑英雄先烈，要求“封杀莫言”、禁止市场再出版。出版社当时回应称，这名网民反映的问题不实，属于对长篇小说的断章取义和误读。

《明报》文章还指出，由于蔡康永风波涉及“大是大非”，而且也有炒作流量，一批中国大陆网民纷纷出征，并将矛头指向自由派人士。网红企业家罗永浩4月在自己的播客节目中专访蔡康永时，盛赞对方是“整个华语主持界公认最会说话的人”，更直言就是他的“偶像”。

《明报》文章称：“事件发生之后，大批小粉红与网民纷纷涌入罗永浩的留言区，质疑怎么不说话了、不该把台独支持者当偶像。沉默几天之后，罗永浩亦不得不删除相关影片。”

至于解放军官方新媒体“钧正平”和《人民日报》海外版旗下新媒体“侠客岛”先后发文批评蔡康永，《明报》文章认为：“不管是钧正平或侠客岛，虽然也是官媒，但只是新媒体，并非正宗的《解放军报》或《人民日报》，显示北京官方整体还是克制的，不希望因此引发岛内民众的逆反心态，抬高沈伯洋选情。”

文章补充说：“当然，国台办发言人如果在例行记者会面对提问，还是难免要表态，但相信‘批蔡’调子不会太过猛烈。”