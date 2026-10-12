中国金融服务平台宜信在全面停止固定收益类产品兑付四个月后向投资者承认集团“可能资不抵债，偿债缺口较大”。北京警方通报，公司实际控制人唐宁、赵玫等多名嫌疑人被采取刑事强制措施。

北京市公安局朝阳分局星期一（10月12日）通报，该局依法对宜信相关公司涉嫌违法犯罪立案侦查。实际控制人唐宁（53岁）、赵玫（女，51岁）等多名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施。通报称，为全面查清案情，全力追赃挽损，请投资人通过网上报案、邮寄报案、实地报案等方式报案登记。

今年5月22日，宜信宣布对旗下类固收产品启动“良性清退”并暂停兑付，涉资约300亿元（人民币，约57.4亿新元），前员工估算存量为400亿至500亿元，波及近10万名高净值投资人。

但据第一财经等报道，宜信集团近期在《关于向类固收产品客户的致歉信》中承认，由于集团多项业务亏损较大，加上市场化处置资产价值低，缺乏有效资金来源，造成类固收产品实质违约，对此向产品客户深表歉意。

宜信集团承认，初步发现宜信集团可能资不抵债，偿债缺口较大。

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该集团还表示，宜信的未兑付类固收产品对应的底层资产质量差，积极寻求市场化整体处置无果，但同时强调，将继续稳定开展助贷业务和其他持牌业务，尽最大努力加快不良债权清收，加快推动有价资产处置变现，清偿投资者。

宜信集团成立于2006年，早年涉网络借贷（P2P），随后拓展财富管理、消费信贷、小微金融及助贷业务。此次涉及的主要是旗下财富管理平台销售的类固收产品，包括瑞承（原宜信财富）、宜人优选和投米等平台。

据《经济观察报》等媒体报道，宜信类固收产品的底层资产，主要涉及消费金融贷款、车辆抵押贷款、供应链金融、融资租赁及农业相关债权。部分固收产品此前宣传的预期年化收益率为4.6%至10.5%。