中国福建省官方通报，厦金大桥厦门段有望今年底通车。

据“福建发布”微信公众号消息，厦金大桥厦门段项目上星期五（10月9日）完成观音山沙滩桥1.5万吨钢箱梁整体横移施工，为后续桥面系、机电与交通安全设施工程施工创造了有利条件，也为推动2026年底实现海上主线桥通车奠定坚实基础。

厦金大桥厦门段项目由厦门路桥工程投资发展有限公司建设，起于厦门市环岛东路与会展北路交叉口，终点接入厦门翔安国际机场，主线全长约17.34公里。其中，观音山沙滩桥位于厦门本岛观音山海滨，为项目关键性控制性工程之一，也是海上主线连接本岛各方向道路的重要枢纽。

为保护滨海景观，避免在沙滩设置桥墩，该桥梁采用鱼骨梁挑起外侧匝道桥设计方案。桥型为双肋钢箱拱桥，全长525米，主跨385米，矢高93米，主线桥面及两侧匝道呈错层式布置，最宽处近90米，桥面最大高差8.3米，整体结构复杂。

项目首创万吨钢箱梁异位拼装整体横移技术，即桥面钢箱梁在南侧拼装平台完成组装后，整体精准横移至设计桥位。这次钢箱梁平稳完成横移，桥梁上部主体结构顺利落位，为后续吊索张拉、体系转换创造先决条件，桥梁将形成完整永久受力体系。

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项目团队接下来将加快推进桥面系与机电交安工程施工，发挥智能建造和科技创新优势，严控施工质量与安全生产，抢抓施工黄金期，全力冲刺年度建设目标，推动厦金大桥厦门段海上主线按期建成通车。

《金门日报》去年11月19日发表社论称，金门人前往厦门就学就业、投资置产，跨海往返已成生活常态，尤其中国大陆福建也有大量祖籍金门的陆胞、在陆旅居发展的金门籍台胞，“他们的家族脉络本就跨越海峡，对这些人而言，厦金大桥将是一条更容易回家的路”。