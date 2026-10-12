中国接连发生多起食品安全事件，中央政法委高调部署食品安全违法犯罪查处工作，指“甲醛白菜”等事件严重冲击食品安全底线，要求督办一批重大案件，严惩一批违法犯罪分子，“下猛药、出重拳”，释放依法严惩的强烈信号。

据新华社星期一（10月12日）报道，中央政法委近期印发《关于依法从严查处危害食品安全违法犯罪的意见》（下称《意见》），要求政法机关依法从严查处危害食品安全违法犯罪。

中央政法委有关负责人表示，中国食品安全形势总体平稳可控，稳中向好，但同时也出现了一些新情况、新问题，相关领域食品安全犯罪仍高发频发，特别是近期发生的“甲醛白菜”“敌敌畏消杀”“药水杨梅”等事件严重冲击食品安全底线，引发社会广泛关注。

负责人表示，要坚持以人民为中心，聚焦社会高度关切的肉制品、校园食品、保健食品、蔬菜水果等重点领域，督办一批重大案件，严惩一批违法犯罪分子。

负责人还说，要坚持严的主基调，“始终保持严字当头、一严到底的高压态势，对那些利欲熏心、挑战道德和良知底线的不法分子，下猛药、出重拳，发现一起，查处一起。通过刑罚惩戒大幅提高违法犯罪成本，形成有力震慑，倒逼生产经营者守法自律”。

《意见》突出强调“依法从严查处”，包括突出打击重点，聚焦社会高度关切的肉制品、校园食品、保健食品、蔬菜水果等重点领域，生产加工、网络销售、终端餐饮、食品进口等重点环节，深挖案件线索，严惩违法犯罪分子，释放依法严惩的强烈信号。

意见也提出，对侦查、逮捕、起诉、审判、刑罚执行等刑事诉讼全过程、各环节依法从严提出要求，要求依法严格控制缓刑、免予刑事处罚适用，对情节严重、影响恶劣的依法从重判罚。

《意见》也要求，要切实解决案件标准不明确、移送程序不规范、以罚代刑、当罚不罚等问题、提高行刑衔接效率、健全行刑反向衔接机制，促进行政处罚与刑事处罚双向衔接、无缝对接。

中共中央政治局委员、中央政法委书记陈文清9月24日主持召开专题会议时对“甲醛白菜”等危害食品安全事件作出强烈回应，强调要依法从严查处违法犯罪，全链条惩处涉食安违法分子，守护群众“舌尖上的安全”。