中国国内汽车月度零售量已连续12个月同比下滑，9月跌幅进一步扩大至约28%，是今年以来最大同比降幅。

据中国乘联分会数据，今年9月全国乘用车市场零售161.8万辆，同比下降28%，环比增长5%；1至9月乘用车累计零售1333.4万辆，同比下降21.7%。

单看新能源汽车，9月新能源乘用车市场零售108.4万辆，同比下降16.7%，环比增长7.8%；前九个月新能源乘用车市场零售775.8万辆，同比下降12.8%。

乘联分会星期一（10月12日）发文称，9月车市“旺季不旺”，成为本轮车市零售降幅异常突出的月份，是多重因素叠加所致。

一是中秋假期提前到9月下旬，中秋当周销量明显走弱；二是去年9月部分省份补贴退出，催生集中抢补贴行情，形成较高对比基数；

三是高油价持续抑制燃油车消费：9月末以来年内汽油累计上调至每吨2375元（人民币，454.3新元），燃油车消费意愿持续走低，而新能源零售渗透率已攀升至67%的高位，“油电替代”加速推进；四是受人工智能驱动的内存与晶片价格暴涨及供给紧张等因素导致近期新能源新品增量偏慢等多重因素共同影响。

但与此同时，9月新能源乘用车出口55.8万辆 同比增长163.5%。

野村证券此前依据乘联分会的月内估算分析，强劲出口对疲弱内需的抵消作用仍然有限。2025年，出口按销量计算仅占中国整体汽车市场的19%，按销售额计算则占15%。国内销量持续疲弱、出口表现强劲的反差，进一步印证了中国经济在2026年仍将呈现明显的“两极分化”格局的判断。