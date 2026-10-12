针对中欧就混动汽车及电动汽车贸易等达成的共识，中国商务部称，双方就混动汽车强调并确认了尊重事实、非歧视及合规三项基本原则，在2025年30.2万辆的基础上达成向上安排。彭博社此前报道，欧盟计划把中国混动汽车的进口量限制在每年35万辆。

中国商务部发言人星期一（10月12日）在官网就中欧混动汽车、电动汽车磋商共识答记者问时说，中欧在贸易投资磋商机制下持续对话，达成多项成果共识，有利于维护稳定、平衡的中欧关键贸易伙伴关系。双方本着相互尊重、平等协商的原则，就混动汽车、电动汽车贸易进行了密集磋商，平衡处理经贸分歧和彼此关切。

发言人指出，关于混动汽车，双方强调并确认了三项基本原则。一是尊重事实。根据欧盟统计局数据，2024年欧盟自中国进口混动汽车10.7万辆，2025年为30.2万辆。双方在2025年基础上达成向上安排，确保中国企业的出口空间和稳定增长，照顾了双方产业基于现实的合理关切。

发言人称，二是非歧视。任何措施都不会专门针对中国产品，更不能歧视性对待中国企业。中方获得配额将不会低于欧方的其他任何进口来源地。三是合规。双方确认贸易安排应符合世贸组织规则。中方保留在世贸组织框架下诉诸争端解决、要求贸易补偿等一切权利。这是保障中国企业合法权益的坚实基础。

关于电动汽车，发言人说，中欧双方于今年1月实现反补贴案“软着陆”，欧方发布了价格承诺通用指导文件。就此，欧方将继续推进电动汽车案企业价格承诺相关程序，以及其它复审程序。

发言人强调，在对等互利基础上，上述共识有力维护了中国企业的实际利益，避免了中欧贸易摩擦局面升级，也为中欧双方提供了稳定、可预期、可持续的贸易投资环境，有助于双边经贸关系稳定、平衡和健康发展。

另据彭博社报道，根据所查阅的文件，欧盟计划把中国混动汽车的进口量限制在每年35万辆的措施，最早将于12月1日生效。首年限额为35万辆，从第二年起每年将提高6%，一共实施四年。中国与欧盟在此期间均将承诺遵守世界贸易组织规则。