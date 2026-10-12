多次被指是“黑公关”的中国争议网络大V“理记”（本名张洋），宣称将退出中国全部自媒体平台。他还称退出是主动选择，否认被封号和逼迫。

张洋星期一（10月12日）在他拥有逾500万粉丝的微博账号“理记”发文称，他预计将在20至40天后退出自媒体，“不仅仅是微博，是所有自媒体都退”。

他自称已失去做自媒体的欲望，“我也厌倦了自媒体上的争斗，食物越来越少，争抢的人越来越多，到处是陷阱攻击勾心斗角。客观大环境的变化，社会对精神疾病始终不够重视，让自媒体上遍布着情绪发泄和辱骂攻”。

张洋还否认自己被封号、退网是被别人逼迫。“如果被逼迫，那我应该不退才对。有人一直努力的就是封我的口，我干嘛要主动放弃话语权？”

公开信息显示，张洋是微博上的热门社会时事博主，2020年曾被微博评为“2020最具影响力时评大V”。他最近一次引起争议，是在9月爆料深陷预制菜风波的中国连锁餐厅西贝将彻底倒闭，并与曾吐槽西贝掀起预制菜争议的中国知名科技创业者罗永浩激烈对峙。

据微信公众号“传媒见闻”盘点，在这场对峙中，张洋指责罗永浩摧毁西贝，还抛出 “白手套” 指控，称罗永浩“给贪官做生意搞利益输送”，引发罗永浩强烈反弹。

罗永浩称张洋是中国知名的“黑公关”，人称“企业拔管师”和“微博四蛆之首”，“收（西贝）钱后无端祸害甲方并挑起网络公共事件、拿政治贪腐案件胡编乱造故事进行造谣诽谤”。两人对峙期间，张洋账号疑似被微博短暂禁言。

据“传媒见闻”文章，张洋曾在辽宁广播电视台工作，2018年后离开体制媒体，转型微博自媒体大V，自我标榜是“一个有点理想的记者”。

张洋在网络上打出名声是在2015年的“南航急救门”事件。当时张洋在搭乘中国南方航空航班途中突发急腹症，机上、机场、999急救互相推诿，延误救治，后被手术切除0.8米小肠。他发微博完整复盘，南航、首都机场医院、999急救中心随后致歉。张洋因此一战成名，收获大量早期粉丝。

文章称，之后在多起中国网络争议事件中，像是杭州保姆纵火案、爱尔眼科和医生艾芬的医疗纠纷等，张洋的观点引发争论较大的舆情。2024年，张洋连续在网络指控，在日本被杀害的中国留学生江歌的母亲江秋莲“八年无底线骗捐”。但官方后来核查举报与事实不符。