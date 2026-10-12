在现任县长王美惠拒绝辅选的情况下，台湾在野的国民党主席郑丽文宣布，接任彰化县长参选人魏平政竞选总部主委。

综合台湾中时新闻网、《自由时报》报道，魏平政自今年5月被国民党中央征召提名参选彰化县长、为接下王惠美的棒子后，一路坚持走“尊王”路线，却等不到王惠美站台辅选，王惠美也在8月间面对媒体追问时表态，“我是党员，只是我没有接竞选总部的一个职务”，表明不接魏平政竞总职务，让魏平政的竞总主委悬缺至今。

魏平政星期一（10月2日）举办26乡镇三长菁英暨县政顾问团成立大会，国民党彰化县党部主委萧景田表示，国民党提名魏平政后，竞总主委一直悬缺，他一直向党中央报告，彰化县有很多错综复杂的问题与困境，因此敦请主席郑丽文接任竞选总部主委，用最高规格来应对未来会发生的事情。

据中国国民党在官网发布的新闻稿，郑丽文在会上宣布，亲自接任魏平政竞选总部主任委员，是要让所有彰化县民知道彰化的重要性，“挺彰化不是出一张嘴，是倾所有国民党的力量，全力来挺彰化”。

她指出，魏平政的县政顾问团集结前阁员，如前行政院长陈冲、前内政部长李鸿源，以及新北市副市长刘和然与台北市副市长林奕华等。

郑丽文强调，这场选举代表的是台湾人的选择，是要让彰化全面起飞，还是要把彰化拱手让给新潮流。

她呼吁彰化乡亲，不要因为民进党的高压或检调介入而心生畏惧，并称国民党将以照顾基层、弱势及提升产业竞争力为目标，带给彰化更清廉、更有前瞻性、更有执行力及效率的县政团队，并以“彰化起飞，台湾就起飞！彰化胜选，台湾就胜选！”号召支持者团结投入选战，为彰化下一代创造更好的未来。

郑丽文相信，只要“彰化赢，2028我们就可以把中华民国赢回来”。