中共福建省委书记赵龙赴福建龙岩市上杭县和永定区调研，期间到毛主席纪念园瞻仰毛泽东雕像并敬献花篮。他说，红色是福建的鲜明底色，要弘扬红色传统，传承弘扬长征精神、苏区精神，确保红色江山代代相传。

据《福建日报》微信公众号消息，赵龙上星期五（10月9日）至星期天（11日）赴龙岩市上杭县和永定区调研，强调要深入学习贯彻中共总书记习近平对福建工作的重要讲话重要指示批示精神，传承弘扬习近平在福建工作期间开创的重要理念和重大实践，传承红色基因、汲取奋进力量，大力推进闽西革命老区高质量发展。

赵龙到毛主席纪念园，瞻仰毛泽东雕像并敬献花篮。他也参观古田会议会址、古田会议纪念馆，以及全军政治工作会议会场。

今年是红军长征胜利90周年。赵龙也到永定金砂镇，参观张鼎丞故居、金谷寺永定暴动陈列馆，并看望红军后代。

赵龙说，红色是福建的鲜明底色，任何时候都不能忘记革命老区和老区人民。要牢记殷殷嘱托，弘扬红色传统，赓续红色血脉，用情用力推进老区苏区全面振兴，努力让老区人民过上更好的日子。要传承弘扬伟大长征精神、苏区精神，激励广大干部群众坚定理想信念、勇于攻坚克难，走好新时代的长征路，确保红色江山代代相传。

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赵龙上个月才履新福建省委书记。他在2020年“空降”福建工作，之后一年内三度履新，2021年升任福建代省长，当时54岁的他成为中国最年轻的省级政府一把手。

此前，出身辽宁的赵龙曾在国土系统工作31年，也一度是中国国务院各组成部门中最年轻的副部长。