中国经济特区深圳市原市长覃伟中落马数周后，曾与他搭档的中共深圳市委原常委王守睿官宣被查。官方称，被查前掌管“特区中的特区”深圳前海的王守睿，是主动向组织交代问题。

广东省纪委监委星期一（10月12日）公布，深圳市委原常委、前海深港现代服务业合作区党工委原书记王守睿涉嫌严重违纪违法，主动向组织交代问题，目前正接受广东省纪委监委纪律审查和监察调查。

官方简历显示，王守睿是山东菏泽人，60岁的他已达退休年龄，过往职业生涯横跨高校、企业与地方党政系统，从政后担任过深圳市罗湖区委副书记、政法委书记、常务副区长，深圳市政府口岸办公室党组书记、主任等职。

2021年7月，王守睿任深圳市宝安区委书记，2023年7月任深圳市副市长、宝安区委书记，后兼任前海深港现代服务业合作区党工委副书记，2024年5月任深圳市委常委，兼任前海合作区党工委书记、前海管理局局长。

王守睿今年9月上旬还以深圳市委常委、前海合作区党工委书记、前海管理局局长的身份多次公开露面。前海全称“前海深港现代服务业合作区”，被官方视为“特区中的特区”。中国官媒曾形容，推进前海开发开放，是中共总书记习近平“亲自谋划、亲自部署、亲自推动的国家改革开放重大举措”。

早前担任深圳市副市长期间，王守睿曾搭档深圳前任市长覃伟中。今年8月，覃伟中因“工作岗位变动”辞去深圳市长职务，随后改任广东省人大常委会党组成员，并在9月21日官宣被查。